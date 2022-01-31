ДТП произошло недалеко от заправки "Марс" на улице Луцкой. Там не разминулись минивэны.

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Детали аварии в Нововолынске

В городе на Волыни столкнулись Fiat и Peugeot. В результате один из минивэнов съехал в кювет. В то же время оба автомобиля получили значительные механические повреждения.



На Волыни столкнулись два минивэна / Фото "Буг"

Пострадали много людей

В Нововолынской городской больнице сообщили о 11 пострадавших в ДТП. В частности, 6 пострадавшим оказали помощь без госпитализации.

В то же время 5 пациентов отвезли в больницу:

одного – в травматологическое отделение с переломом,

двух – в хирургическое с черепно-мозговыми травмами, ушибами и рваными ранами,

одного – в неврологическое отделение с черепно-мозговой травмой.

Еще одного пострадавшего госпитализировали в областную больницу.

Водители минивэнов в аварии не пострадали. Однако во время проверки на алкоголь у одного из водителей обнаружили признаки опьянения.

В пресс-службе полиции Волыни подтвердили, что ДТП действительно произошло на территории области, но деталей пока не сообщают.



В аварии пострадали 11 человек / Фото "Буг"

К слову, на трассе Киев – Чоп в ночь на 30 января произошло ДТП с участием рейсового автобуса с пассажирами. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадали 14 человек.

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