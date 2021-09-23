Угорського депутата з "гуманітаркою" не впустили в Україну: в чому причина

Депутат парламенту Угорщини Лорінц Ночо 22 вересня не зміг в'їхати в Україну. Ймовірно, рішення про заборону перетинати український кордон прийняли ще після місцевих виборів у жовтні 2020 року через незаконну агітацію.

Про те, що його не пустили в Україну, Ночо повідомив у мережі. Він уточнив заборону в'їзду триватиме протягом 3 років.

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Угорського депутата не впустили в Україну

За словами Ночо, він віз гуманітарну допомогу на Закарпаття й планував відвідати кілька населених пунктів цього регіону, ймовірно, з компактним проживанням угорської меншини.

Депутат побідкався через неможливість в'їхати в Україну і додав, що гуманітарну допомогу у результаті таки доставили.

Коментуючи інцидент державному угорському ЗМІ, Ночо зазначив, що не знає причину заборони. Водночас він припустив, що це може бути через його виступи в Страсбурзі, або через звернення до угорців під час останніх місцевих виборів в Україні у 2020 році.

Рішення про заборону на в'їзд прийняли після виборів 2020 року

Видання з посиланням на власні джерела пише, що Ночо справді намагався в’їхати до України 22 вересня через КПП "Вилок – Тісабеч". Однак отримав відмову без уточнення конкретної причини.

Рішення щодо заборони в'їзду, повідомляє видання, ухвалили у 2020 році, одразу після проведення в Україні місцевих виборів. Підставою стало втручання у внутрішні справи країни, а саме агітація на місцевих виборах за одну з політичних сил – Товариство угорської культури Закарпаття. А це заборонено законом.

Ночо рідко їздив на територію Україн. Однак за кілька днів до виборів оприлюднив у мережі відео, в якому роздумував над важливістю участі у виборах. Наприкінці ролика він закликав "Вперед Закарпаття! Вперед КМКС!".

Що відомо про Лорінц Ночо

Він – депутат угорської Національної асамблеї від правлячого блоку Фідес. Є речником Християнсько-демократичної народної партії.

Крім того, входить до складу комітету угорського парламенту з закордонних справ та членом делегації Угорщини в Раді Європи. Та цьому посту Ночо неодноразово критикував український закон про освіту, через який загострилися відносини між Україною та Угорщиною.