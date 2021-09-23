Венгерского депутата с "гуманитаркой" не впустили в Украину: в чем причина

Депутат парламента Венгрии Лоринц 22 сентября не смог въехать в Украину. Вероятно, решение о запрете пересекать украинскую границу приняли еще после местных выборов в октябре 2020 года из-за незаконной агитации.

О том, что его не пустили в Украину, Ночо сообщил в сети. Он уточнил, что запрет въезда продлится в течение 3 лет.

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Венгерского депутата не впустили в Украину

По словам Ночо, он вез гуманитарную помощь на Закарпатье и планировал посетить несколько населенных пунктов этого региона, вероятно, с компактным проживанием венгерского меньшинства.

Депутат пожаловался из-за невозможности въехать в Украину и добавил, что гуманитарную помощь в результате таки доставили.

Комментируя инцидент государственному венгерскому СМИ, Ночо отметил, что не знает причину запрета. В то же время он предположил, что это может быть из-за его выступления в Страсбурге, или из-за обращения к венграм во время последних местных выборов в Украине в 2020 году.

Решение о запрете на въезд приняли после выборов 2020 года

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что Ночо действительно пытался въехать в Украину 22 сентября через КПП "Вилок – Тисабеч". Однако получил отказ без уточнения конкретной причины.

Решение о запрете въезда, сообщает издание, было принято в 2020 году, сразу после проведения в Украине местных выборов. Основанием стало вмешательство во внутренние дела страны, а именно агитация на местных выборах за одну из политических сил – Общество венгерской культуры Закарпатья. А это запрещено законом.

Ночо редко ездил на территорию Украины. Однако за несколько дней до выборов обнародовал в сети видео, в котором размышлял над важностью участия в выборах. В конце ролика он призвал "Вперед Закарпатье! Вперед КМКС!".

Что известно о Лоринце Ночо

Он – депутат венгерской Национальной ассамблеи от правящего блока Фидес. Является представителем Христианско-демократической народной партии.

Кроме того, входит в состав комитета венгерского парламента по иностранным делам и является членом делегации Венгрии в Совете Европы. На этом посту Ночо неоднократно критиковал украинский закон об образовании, из-за которого обострились отношения между Украиной и Венгрией.