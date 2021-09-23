Про те, що його не пустили в Україну, Ночо повідомив у мережі. Він уточнив заборону в'їзду триватиме протягом 3 років.

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Угорського депутата не впустили в Україну

За словами Ночо, він віз гуманітарну допомогу на Закарпаття й планував відвідати кілька населених пунктів цього регіону, ймовірно, з компактним проживанням угорської меншини.

Депутат побідкався через неможливість в'їхати в Україну і додав, що гуманітарну допомогу у результаті таки доставили.

Коментуючи інцидент державному угорському ЗМІ, Ночо зазначив, що не знає причину заборони. Водночас він припустив, що це може бути через його виступи в Страсбурзі, або через звернення до угорців під час останніх місцевих виборів в Україні у 2020 році.

Рішення про заборону на в'їзд прийняли після виборів 2020 року

Видання з посиланням на власні джерела пише, що Ночо справді намагався в’їхати до України 22 вересня через КПП "Вилок – Тісабеч". Однак отримав відмову без уточнення конкретної причини.

Рішення щодо заборони в'їзду, повідомляє видання, ухвалили у 2020 році, одразу після проведення в Україні місцевих виборів. Підставою стало втручання у внутрішні справи країни, а саме агітація на місцевих виборах за одну з політичних сил – Товариство угорської культури Закарпаття. А це заборонено законом.

Ночо рідко їздив на територію Україн. Однак за кілька днів до виборів оприлюднив у мережі відео, в якому роздумував над важливістю участі у виборах. Наприкінці ролика він закликав "Вперед Закарпаття! Вперед КМКС!".

Що відомо про Лорінц Ночо

Він – депутат угорської Національної асамблеї від правлячого блоку Фідес. Є речником Християнсько-демократичної народної партії.

Крім того, входить до складу комітету угорського парламенту з закордонних справ та членом делегації Угорщини в Раді Європи. Та цьому посту Ночо неодноразово критикував український закон про освіту, через який загострилися відносини між Україною та Угорщиною.

Зверніть увагу! 26 жовтня 2020 року Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду на Закарпатті під час виборчої кампанії на місцевих виборах.