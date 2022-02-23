Укравтодор ініціює системний медіааналіз інтерв'ю Амірханяна "Українській правді"

Укравтодор виступає ініціатором проведення системного медіааналізу щодо відповідності засадам журналістики інтерв'ю Араїка Амірханяна, яке нещодавно було опубліковано на порталі "Українська правда".

"Враховуючи компліментарний тон інтерв’ю, відсутність критичних збалансованих питань на тлі відверто кримінального минулого Амірханяна, ініціюємо проведення системного медіааналізу його інтерв’ю на факт відповідності засадам журналістики. З відповідними офіційними листами ми вже звернулись до ключових незалежних центрів медіааналітики в Україні", – йдеться у повідомленні на фейсбуці.

Зазначається, що медійне відбілювання репутації особи, яка переховується від органів досудового розслідування, та використання його припущень для обґрунтування власних гіпотез – це порушення базових засад журналістської етики.

Укравтодор підкреслює, що Амірханян неодноразово затримувався, підозрювався та обвинувачувався у вчиненні злочинів. І це не оціночне судження, є відповідні рішення суду. Крім того, він перебуває під санкціями РНБО і знаходиться у розшуку.

Тому журналісти, які беруть інтерв’ю у злочинця, мають розуміти, що подальше сприйняття його слів у медіа буде на їх совісті,

– йдеться у повідомленні Укравтодору.

Агентство також наводить низку фактів з біографії Амірханяна. Це перерахування через підконтрольні суб’єкти господарювання понад 4 млн російських рублів на рахунки так званих "митних органів" окупаційної влади АР Крим, переправлення групи осіб через державний кордон України до РФ через територію тимчасово окупованої АР Крим та протиправне заволодіння майном українських підприємств на загальну суму майже 20 млн грн.

Крім того, ТДВ "Первомайський спецкар’єр", фактичним власником якого є Амірханян, за даними слідства, протягом двох років незаконно видобувало граніт на Миколаївщині після завершення дії відповідних державних ліцензій. І робило це з порушенням правил використання надр, створюючи небезпеку для довкілля. Шкода державі оцінюється у понад 280 млн гривень.

А у 2020 році компанії з кола впливу Амірханяна постійно блокували дорожні тендери. Станом на квітень 2020 року їм вдалось заблокувати тендери сумарною очікуваною вартістю майже 6 млрд гривень.