Укравтодор инициирует системный медиаанализ интервью Амирханяна "Украинской правде"

Укравтодор выступает инициатором проведения системного медиаанализа относительно соответствия основам журналистики интервью Араика Амирханяна, которое недавно было опубликовано на портале "Украинская правда".

"Учитывая комплиментарный тон интервью, отсутствие критических сбалансированных вопросов на фоне откровенно криминального прошлого Амирханяна, инициируем проведение системного медиаанализа его интервью на факт соответствия принципам журналистики. С соответствующими официальными письмами мы уже обратились в ключевые независимые центры медиааналитики в Украине", – говорится в сообщении на фейсбуке.

Отмечается, что медийное отбеливание репутации лица, скрывающегося от органов досудебного расследования, и использование его предположений для обоснования собственных гипотез – это нарушение базовых принципов журналистской этики.

Укравтодор подчеркивает, что Амирханян неоднократно задерживался, подозревался и обвинялся в совершении преступлений. И это не оценочное суждение, есть соответствующие решения суда. Кроме того, он находится под санкциями СНБО и находится в розыске.

Поэтому журналисты, которые берут интервью у преступника, должны понимать, что дальнейшее восприятие его слов в медиа будет на их совести,

– говорится в сообщении Укравтодора.

Агентство также приводит ряд фактов из биографии Амирханяна. Это перечисление через подконтрольные субъекты хозяйствования более 4 млн российских рублей на счета так называемых "таможенных органов" оккупационных властей АР Крым, переправка группы лиц через государственную границу Украины в РФ через территорию временно оккупированной АР Крым и противоправное завладение имуществом украинских предприятий на общую сумму около 20 млн грн.

Кроме того, ОДО "Первомайский спецкарьер", фактическим владельцем которого является Амирханян, по данным следствия, в течение двух лет незаконно добывало гранит в Николаевской области после завершения действия соответствующих государственных лицензий. И делало это с нарушением правил использования недр, создавая опасность для окружающей среды. Ущерб государству оценивается более чем в 280 млн гривен.

А в 2020 году компании по кругу влияния Амирханяна постоянно блокировали дорожные тендеры. По состоянию на апрель 2020 года им удалось заблокировать тендеры суммарной ожидаемой стоимостью почти 6 млрд гривен.