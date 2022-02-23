"Учитывая комплиментарный тон интервью, отсутствие критических сбалансированных вопросов на фоне откровенно криминального прошлого Амирханяна, инициируем проведение системного медиаанализа его интервью на факт соответствия принципам журналистики. С соответствующими официальными письмами мы уже обратились в ключевые независимые центры медиааналитики в Украине", – говорится в сообщении на фейсбуке.

Отмечается, что медийное отбеливание репутации лица, скрывающегося от органов досудебного расследования, и использование его предположений для обоснования собственных гипотез – это нарушение базовых принципов журналистской этики.

Укравтодор подчеркивает, что Амирханян неоднократно задерживался, подозревался и обвинялся в совершении преступлений. И это не оценочное суждение, есть соответствующие решения суда. Кроме того, он находится под санкциями СНБО и находится в розыске.

Поэтому журналисты, которые берут интервью у преступника, должны понимать, что дальнейшее восприятие его слов в медиа будет на их совести,

– говорится в сообщении Укравтодора.

Агентство также приводит ряд фактов из биографии Амирханяна. Это перечисление через подконтрольные субъекты хозяйствования более 4 млн российских рублей на счета так называемых "таможенных органов" оккупационных властей АР Крым, переправка группы лиц через государственную границу Украины в РФ через территорию временно оккупированной АР Крым и противоправное завладение имуществом украинских предприятий на общую сумму около 20 млн грн.

Кроме того, ОДО "Первомайский спецкарьер", фактическим владельцем которого является Амирханян, по данным следствия, в течение двух лет незаконно добывало гранит в Николаевской области после завершения действия соответствующих государственных лицензий. И делало это с нарушением правил использования недр, создавая опасность для окружающей среды. Ущерб государству оценивается более чем в 280 млн гривен.

А в 2020 году компании по кругу влияния Амирханяна постоянно блокировали дорожные тендеры. По состоянию на апрель 2020 года им удалось заблокировать тендеры суммарной ожидаемой стоимостью почти 6 млрд гривен.