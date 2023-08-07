Як Україна і досі продає Росії титанову сировину для виробництва ракет і літаків

Значна частина титанової сировини, яку експортує Україна через посередників, потрапляє до Росії. Виявилось, що компанії-посередники з Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, яким продали партії титану, мають засновників громадян Росії, і працюють з країною-агресором. А кінцевим споживачем титану, найімовірніше, є військові заводи.

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З липня минулого року по квітень 2023 року державна Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК) відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан. Значна частина цієї продукції потрапила до Росії.

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Так, у липні, серпні та вересні 2022 року ОГХК поставила тисячі тонн концентрату угорській компанії Sic Luceat Lux KFT, засновниками якої є уродженці Криму Олександр та Світлана Мурадян.

Зазначають, що з відкритих джерелах зрозуміло, що основними контрагентами цієї компанії та вантажоодержувачами у 2021-2022 роках були ТОВ "Редметконцентрат" (Москва), ТОВ "Нерудна компанія" (Білгород), ТОВ "Мінко Рус" (Бєлгород) та інші російські компанії. Таким чином, вказана компанія є очевидною російською прокладкою, і державна компанія ОГХК не може цього не знати.

Ще один приклад, яке наводять у розслідуванні, – польська компанія BioProfTech Sp.z.o.o, зареєстрована у Варшаві. Її засновник Руслан Акопян – зареєстрований в окупованому Харцизьку Донецької області. Акопян має громадянство Росії. Ця компанія отримувала партії ільменіту з України влітку та восени 2022 року.

Кричуща ситуація із підприємством "Запорізьке титано-магнієвий комбінат" (ТОВ ЗТМК), який раніше належав олігарху Дмитру Фірташу, а у 2021 рішенням суду був повернений у державну власність (рішення у процесі виконання).

ЗТМК – єдиний в Україні виробник губчастого титану. На відміну від ОГХК, він продавав на експорт вже не просто сировину, а фактично готову продукцію – титанову губку, титанові зливки, тетрахлорид титану, шлак титану. 2022 року завод майже не працював, але розпродував продукцію, яка зберігалась на складах. Загалом було продано близько 2 тисяч тонн титанової продукції на загальну суму 276,6 мільйона гривень.

Покупцям, які пов'язані з Росією і мають засновників росіян, виявилися й компанії з Чорногорії, Австрії, Литви, Чехії.

Росія використовує компанії-прокладки, щоб купувати український титан / Документи "РБК Україна" :

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Державні підприємства чи то свідомо, чи то за недбалістю продають титанову продукцію фірмам-прокладкам, які постачають її далі до Росії. Де кінцевим споживачем зазначеної продукції найімовірніше є військові заводи.

Зокрема, найбільший у світі виробник титану та продукції з нього – "Корпорація ВСМПО-АВІСМА", яка історично потребувала української сировини і продовжує потребувати її сьогодні. Продукція ВСМПО-Авісма широко використовується військовими заводами. Зокрема для виробництва літаків, вертольотів, крилатих ракет та іншої продукції.

Питання полягає в тому, чому Державна служба експортного контролю зараз не припиняє титановий експорт фірмам-прокладкам, які працюють з Росією.