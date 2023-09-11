Україна може перейти повністю на мілітаризовану економіку: Зеленський назвав важливу умову

Україна продовжує протистояти російській агресії. І допомагають нам у цьому наші союзники та партнери. Але якщо вони скоротять обсяги підтримки, то Києву доведеться йти на рішучі кроки.

Президент України в інтерв'ю наголосив на важливості допомоги нашій державі. Він зазначив, що якщо її стане менше, то економіка країни змушена буде стати мілітаризованою.

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Війна може затягнутися

Передовсім він наголосив на тому, що згортання допомоги Україні стане причиною продовження війни. І через це ризики вже очікують на сам Захід.

Адже складно передбачити, якою може бути реакція мільйонів українських біженців у країнах Європи, якщо вони дізнаються, що їхню країну покинули. Наші земляки дуже вдячні всім, хто їх прихистив і не забудуть ту щедрість та доброту, яку проявляли друзі України. Але, запевняє глава держави, для Європи не буде "гарною історією", якщо вона "зажене цих людей у кут".

У виданні зазначають, що війна на виснаження поставила б нашу державу на роздоріжжя. Так, Україна втратить ще більше людей як на лінії фронту, так і в еміграції. А це стане причиною "повністю мілітаризованої економіки".

За словами Зеленського, уряд змушений буде запропонувати цю перспективу українцям. Але він не уточнив, як саме. У виданні зазначають, що президент "морально" готовий до змін.

Але він обговорить цю ідею зі своїм народом лише тоді, коли слабкість в очах його західних прихильників стане "трендом". Чи настав цей момент? "Ні, ще ні, – каже він. – Слава Богу",

– пишуть у виданні.

Зберегти підтримку буде складно

Глава держави усвідомлює, що у випадку припинення економічної підтримки з боку Заходу, ситуація в Україні суттєво ускладниться. Це завдасть шкоди не лише економіці країни, а й військовим зусиллям. Тому він безапеляційний у своїх твердженнях.

Якщо ви не з Україною, ви з Росією, а якщо ви не з Росією, ви з Україною. І якщо партнери не допомагають нам, це означає, що вони допоможуть Росії перемогти. Ось так,

– наголосив він.

Він усвідомлює, що зберегти підтримку буде складно. Особливо на фоні відсутності значущого прогресу на фронті. А також того, що деякі з союзників, зокрема США, у 2024 році проводять вибори.