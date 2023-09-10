Заступниця Державного секретаря США з політичних питань в адміністрації Джозефа Байдена Вікторія Нуланд вважає, що на Україну чекатиме довгий шлях відновлення після завершення війни. Про це вона сказала на форумі Yalta European Strategy, що проходив в українській столиці.

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Якою буде війна Росії проти України

На думку Нуланд, це буде довготривала російсько-українська війна. Вона закликала союзників готуватися.

Яким би не був серйозний успіх і просування (ЗСУ – 24 Канал) за наступні кілька днів і тижнів, все не закінчиться за ці тижні. Перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові і матеріально, і психологічно, і ментально до цього,

– сказала вона.

Представниця адміністрації Байдена закликала партнерів України допомогти у відновленні економіки нашої держави до завершення бойових дій. Американська дипломатка заявила, що наша країна перебуває на боці добра та демократії.

Нуланд наголосила, що події в Україні матимуть наслідки для всього світу. За її словами, партнери мають допомагати нашій країні, бо, якщо Путін виграє, то "зло стане нормою для світу".

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