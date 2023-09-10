Заступниця Державного секретаря США з політичних питань в адміністрації Джозефа Байдена Вікторія Нуланд вважає, що на Україну чекатиме довгий шлях відновлення після завершення війни. Про це вона сказала на форумі Yalta European Strategy, що проходив в українській столиці.
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Якою буде війна Росії проти України
На думку Нуланд, це буде довготривала російсько-українська війна. Вона закликала союзників готуватися.
Яким би не був серйозний успіх і просування (ЗСУ – 24 Канал) за наступні кілька днів і тижнів, все не закінчиться за ці тижні. Перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові і матеріально, і психологічно, і ментально до цього,
– сказала вона.
Представниця адміністрації Байдена закликала партнерів України допомогти у відновленні економіки нашої держави до завершення бойових дій. Американська дипломатка заявила, що наша країна перебуває на боці добра та демократії.
Нуланд наголосила, що події в Україні матимуть наслідки для всього світу. За її словами, партнери мають допомагати нашій країні, бо, якщо Путін виграє, то "зло стане нормою для світу".
Останні заяви від адміністрації Байдена
- Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван нещодавно позитивно відгукнувся про комюніке G20. За його словами, ця декларація містить "набір послідовних параграфів" щодо російсько-української війни, захищає принципи статуту ООН та демонструє, що "Велика двадцятка" здатна об'єднатися для розв'язання важких питань.
- Нагадаємо, анонімні джерела в адміністрації Джозефа Байдена припустили, що Україна може отримати від США ракети великої дальності ATACMS. Бо американський лідер уже наближається до прийняття рішення та може ухвалити його вже "найближчим часом".