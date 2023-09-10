Для того, аби ЗСУ змогли просуватись вперед швидше та ефективніше, Україна мусить хоча б наблизитись до тієї кількості озброєння, що є у росіян. У цьому впевнена заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Потрібно досягнути паритету

Україна цінує допомогу західних партнерів, проте її станом на сьогодні недостатньо. Річ у тім, що в росіян зброї в рази більше, що не дає можливості українським військовим просуватись так швидко, як хотілося б.

У нас немає можливості відповідати росіянам паритетно такою ж кількістю, скажімо, обстрілів, як це роблять вони. У нас не вистачає ще ресурсів для того, щоб використовувати далекобійну зброю, щоб повністю звільнити територію у радіусі наших тимчасово окупованих територій,

– зауважила Ганна Маляр.

Наші військові вже мають чималий досвід війни, це справжні професіонали на полі бою. Тож якби Україна отримувала ту зброю, якої потребує, у такій кількості, якої потребує, питання деокупації території стало б лише справою часу.

"Дух української армії не слабне, він такий же сильний, як і на початку війни. І при наявності паритетної, рівної з росіянами кількості зброї, хоча б рівної, нам би вдалося дуже швидко звільнити наші території", – запевнила заступниця міністра оборони.

Україна потребує не лише далекобійної зброї, аби уражати окупантів на тимчасово окупованій території. Але й також засоби протиповітряної оборони, адже Росія не зупиняє ракетний терор на цивільну та військову інфраструктуру. Крім того, однією з ключових потреб ЗСУ є авіація.

Зверніть увагу! Україна отримає 61 винищувач F-16 від Нідерландів та Данії. Українські льотчики вже завершили підготовчі заходи та уже можуть розпочинати льотну підготовку. Перші літаки прибудуть в Україну після завершення навчань пілотів та створення відповідної інфраструктури.

Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що контрнаступальна операція ЗСУ триватиме і в зимовий період. Хоч бойові дії у холоді та вогкості будуть складними, але їх продовжуватимуть.

За словами Буданова, серед ключових факторів, які гальмують контрнаступ України, є щільне замінування території. А також наявність у російських окупантів великої кількості дронів-камікадзе