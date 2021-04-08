Україна скерувала в Гаагу докази злочинів Росії під Іловайськом й у ДАПі

У Офісі Генпрокурора скерували до Міжнародного кримінального суду в Гаазі факти щодо вбивства українських військових під час Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту. Мовиться про порушення міжнародного гуманітарного права представниками Росії.

Заступник Генпрокурора Гюндуз Мамедов 8 квітня підписав та направив повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Документ стосується "порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників Росії та підконтрольних їй незаконних збройних формувань на Донеччині".

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Про що йдеться в документі

У Офісі Генпрокурора стверджують, що в документі є факти та докази, що підтверджують віроломне вбивство та поранення українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19 – 21 січня 2015 року.

Інформацію зібрали прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, та Офісу Генпрокурора.

Повідомлення до МКС підготували на основі матеріалів кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів.

Які дані мають в Офісі Генпрокурора

У Офісі Генпрокурора кажуть, що вбивства та поранення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України відбувались на тлі гуманітарних домовленостей.

За інформацією прокуратури "під час забезпечення у районі Іловайська "зеленого коридору" для виходу з оточення українських військовослужбовців, які склали зброю, по них та по автомобілю з символом "Червоного Хреста" вели інтенсивні обстріли".

Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти,

– кажуть у прокуратурі.

В Офісі Генпрокурора також додають, що під час оборони Донецького аеропорту представники окупаційної адміністрації Росії в Донецькій області попросили про режим "тиші" для евакуації з поля бою тіл загиблих та поранених.

"Проте перемир'я використали для прихованого мінування позицій ЗСУ та після його завершення віроломного підриву. Тоді загинули 25 військовослужбовців, 22 – захопили в полон, одного полоненого вбили", – стверджують правоохоронці.

Такі дії порушують Женевську конвенцію. Мовиться про "заборону віроломства" – заборону "вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства".

Що таке віроломство? Віроломство – це спроба викликати довіру противника, примусити його повірити, що він має право на захист за міжнародним правом у період збройних конфліктів. Однак це роблять для того, щоб обманути. Прикладами віроломства є симулювання наміру вести переговори під прапором перемир'я чи симулювання капітуляції тощо.

Коротко про Іловайську трагедію та оборону Донецького аеропорту

Українські військові 242 дні захищали Донецький аеропорт. За той час загинули 100 осіб, 9 вважають зниклими безвісти, а 440 людей – поранили. Детальніше про оборону аеропорту можна прочитати за посиланням.

захищали Донецький аеропорт. За той час Детальніше про оборону аеропорту можна прочитати за посиланням. Під час боїв під Іловайськом сили противника переважали у 17 разів. Українські бійці опинились у кільці ворога. Коли вони виходили так званим "зеленим коридором" їх розстріляли російські військові. Детальніше про Іловайську трагедію читайте за посиланням.

В Офісі Генпрокурора стверджують, що загалом до Міжнародного кримінального суду направили 19 звернень з фактами порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.