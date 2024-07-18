Обмін полоненими: у ГУР розповіли про повернення захисника, якого вважали зниклим безвісти

Україні в останньому обміні полоненими 17 липня вдалося повернути захисника, якого вважали зниклим безвісти. Подібна практика є непоодинокою для нашої держави.

Про це в етері телемаратону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він також розповів, як саме це вдалося українській стороні зробити в обміні полоненими, передає 24 Канал.

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Як Україна повернула зниклого безвісти захисника

Юсов наголосив, що раніше в ГУР вже повідомляли, що інформація стосовно українських військовополонених від Міжнародного комітету Червоного Хреста, це ті дані, які держава-агресор повідомляє міжнародній структурі. Ці дані часто є далеко не повними.

І Україна самостійно шукає різноманітну інформацію усіма можливими засобами про будь-які факти підтвердження, що український захисник опинився в полоні, що він живий. А це означає, що необхідно негайно починати боротьбу за його повернення,

– пояснив представник української розвідки.

Він зазначив, що цього разу українська сторона вчергове повернула захисника, якого вважали безвісти зниклим, або, що мав статус "пошук особи".

"Для родин захисників цей термін знайомий і болючий. Тому що це формулювання від реєстру Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро. Але бачимо, що здаватися не варто, треба боротися, шукати і маємо результат", – сказав Юсов.

Він також підкреслив, що кожен військовополонений, який опинився в руках у ворога, має повернутися нараз на батьківщину. Юсов зауважив, що це і є принцип роботи Координаційного штабу.

Варто зазначити, що внаслідок обміну полоненими 17 липня Україні вдалося повернути 95 наших захисників, де були й захисники "Азовсталі". Однак знову у цьому обміні не було бійців "Азову".