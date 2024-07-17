Інформацію про це опублікував колишній військовополонений. Наразі ж розвідка пояснила, що їй відомо про це.
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Що кажуть у розвідці
Колишній військовополонений Віктор "Лелека" Лахно оприлюднив інформацію про те, що під час обміну в Україну нібито повернули військового, який співпрацював із російською адміністрацією, тобто допомагав ворогу у війні проти України.
За його словами, цей військовий також був причетний до побиття бійців "Азову" і хотів отримати російське громадянство. Тож у ГУР МО відреагували на цю заяву, зокрема речник розвідки Андрій Юсов.
Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки та додаткової уваги, в тому числі й з погляду контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться,
– заявив він.
Представник ГУР МО також наголосив, що наразі за цією історією слідкують.