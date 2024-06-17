Україна стала четвертою у світі за імпортом озброєнь, – SIPRI

Згідно з рейтингом, Україна посіла четверте місце за імпортом озброєнь у світі. Мовиться про дані за останні 4 роки.

Перше місце посідає Індія, друге та третє – Саудівська Аравія та Катар відповідно. Такими є дані звіту Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

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Україна посіла 4 місце за ввезенням озброєння

Згідно з їхніми даними, світова частка України в імпорті основних видів озброєнь у 2019 – 2023 роках становила 4,9%. Більше зброї імпортували тільки:

Індія – 9,8%,

Саудівська Аравія – 8,4%,

Катар – 7,6%.



Україна стала четвертою у світі за імпортом озброєнь / Скриншот

Своєю чергою Росія протягом 2019 – 2023 роках імпортувала зброї в загальносвітовому об'ємі тільки 0,2%.

Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї у 2019 – 2023 роках та четвертим за величиною у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Україні основні озброєння як військову допомогу,

– говорили дослідники.

У березні 2024 року вони пояснювали, що європейські країни майже подвоїли імпорт основного озброєння (+94%) у 2019–2023 роках порівняно з 2014 – 2018 роками.

У звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) заявили, що у 2023 році орієнтовні світові військові видатки зросли на 6,8% та перевищили 2,4 трильйона доларів.

"У результаті глобальний військовий тягар – світові військові видатки як частка світового валового внутрішнього продукту (ВВП) – зріс до 2,3 відсотка. Уряди виділяли в середньому 6,9% своїх бюджетів на армію, або 306 доларів на людину", – підсумували дослідники.

За їхніми даними, на озброєння США витратили найбільше – 916 мільярдів доларів. Це перевищило сумарні видатки 9 інших країн з першої десятки, а також в 3,1 раза перевищило видатки Китаю, що є другим за величиною військових витрат.

Фахівці додали, що:

через війну в Україні витрати на оборону збільшили 39 із 43 країн Європи;

США та Росія володіють 90% світового ядерного арсеналу.

Україні треба нарощувати можливості щодо зброї

Володимир Зеленський на Саміті миру 16 червня заявив, що пріоритетне завдання Сил оборони на полі бою – це допустити просування Росії в Харківській області. Проте планів президент на полі бою не розкрив.

Щодо зброї, то Зеленський у квітні наголошував, що Україні треба розвивати власну оборонну промисловість. За його словами, на нашій території працюють понад 500 підприємств оборонно-промислового комплексу.

Водночас в Головному управлінні розвідки пояснили, що на морську платформу Magura встановили ракети класу "повітря-повітря".