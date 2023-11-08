Боротьба з корупцією: Єврокомісія назвала наступні кроки, необхідні Україні

Урсула фон дер Ляєн наголошує, що Єврокомісія задоволена прогресом України в реформуванні своїх інституцій. Водночас саме в питанні протидії корупції Брюсель очікує від Києва нових здобутків.

Згідно зі звітом Єврокомісії про проведення реформ в Україні, ще 3 галузі потребують подальшої уваги. Йдеться про протидію корупції, антиолігархічне законодавство та права національних меншин.

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Як оцінюють успіхи України в боротьбі з корупцією

Єврокомісії погоджується, що Україна має деякі успіхи в боротьбі проти корупції. До цього призвело, зокрема, і виконання Києвом рекомендацій ЄС, наданих разом із оголошенням про кандидатський статус.

"Нові очільники НАБУ та САП, яких було призначено в березні 2023 року та в липні 2022 року в прозорий та меритократичний спосіб. З часу їхнього призначення рівень співпраці між цими відомствами збільшився, як і кількість розслідувань корупції високого рівня", – зазначено у звіті Єврокомісії.

Також в ЄС відзначили повернення обов'язкового електронного декларування, яке із початком повномасштабного вторгнення було призупинене.

Що ще потрібно зробити в антикорупційній сфері

Попри зазначені вище успіхи, Єврокомісія також очікує від Києва нових заходів.

"Україні варто продовжувати рух до переконливого списку розслідувань, обвинувачень та винесення вироків у справах про корупцію найвищого рівня разом із конфіскацією незаконно отриманого майна. Також необхідні заходи для зміцнення матеріального та процесуального кримінального права", – зазначили у ЄС.

Зверніть увагу! Як пояснює Центр протидії корупції, цим формулюванням Єврокомісія може натякати на потребу скасування так званих "правок Лозового", згідно з якими розслідування корупційних справ є обмеженим у терміні. В разі якщо слідчі не вкладаються у термін розслідування, суд зобов'язаний закрити корупційну справу.

Ці нормативи були прийняті ще за каденції Петра Порошенка, однак чинна влада також не скасувала їх повністю. Через це деякі топкорупціонери змогли уникнути покарання, зокрема в справі про тариф "Роттердам+", коли Нацкомісія з регулювання енергетики та ДТЕК закладали в ціну на вугілля його вартість в Нідерландах.

Також, на думку Єврокомісії, для того, щоб допомогти антикорупційним органам впоратись з великим потоком корупційних справ, Україна має розширити їхній штат, прописаний у законодавстві. Цікаво, що аналогічну рекомендацію Києву надавали також і США у своєму листі до уряду.