Україна витрачає близько 10 мільярдів доларів на місяць під час воєнних дій

Протягом одного місяця війни Україні доводиться витрачати приблизно 10 мільярдів доларів США. До цієї суми входять усі без виключення витрати з держбюджету.

Такі дані озвучили представники Міністерства фінансів на нараді з президентом Володимиром Зеленським. Вона відбулася 2 квітня одразу зі всіма економічними блоками Кабміну та Офісу Президента.

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Звідки беруть ці гроші

Усі присутні обговорили стан української економіки. Адже вона зазнала багато потрясінь від початку повномасштабного вторгнення військ Росії.

Варто згадати, що кораблі окупантів заблокували весь морський експорт України, тому наша економіка зараз починає адаптовуватись до нових реалій. На нараді, зокрема розглянули перспективу її розвитку у найближчій перспективі.

Щодо джерел фінансування всіх витрат, то їх визначили два основних:

власні податкові надходження;

допомогу міжнародних партнерів України.

Також довелося й обговорити перспективи переходу на спрощену систему оподаткування. Держава планує це зробити вже у квітні.

Яка ситуація з посівною

Звісно, в контексті економіки є вкрай важливим питанням і початок посівної кампанії. Росія це розуміє, тому вже кілька тижнів завдаються удари по нафтобазах у багатьох частинах країни.

Тому державі потрібно передусім сформувати план забезпечення аграріїв пальним. Варто згадати, що раніше Азербайджан заявив про готовність надати його Україні.