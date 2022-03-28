Про це президент України написав у соцмережах. Зеленський розповів Алієву про удари Росії по мирному населенню.

Раніше Міненерго Азербайджану заявило, що країна має достатньо запасів газу для постачання до Європи

Зеленський подякував Алієву за гуманітарну допомогу

Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної,

– зазначив Зеленський.

Також президент України проінформував главу Азербайджану про негайну потребу в гуманітарних коридорах.

Нещодавно ворог цілив по нафтобазах

Зазначимо, що нещодавно ворог цілив ракетами по нафтобазах. Мовиться про останні удари по Львову та Луцьку. На думку експерта Ігоря Чаленка, мета окупантів – посіяти паніку і змусити людей у паніці скупляти пальне.

Тим часом країни G7 відмовили Росії платити за газ рублями: дізнайтесь більше у відео