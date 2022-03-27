Це зауважив політолог Ігор Чаленко. Про це експерт сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, зберігання нафтопродуктів на території України зараз є максимально розгалужене. Тому ці всі атаки, що відбуваються, не спричиняють кардинальних проблем.

Вони більше працюють на психологічному рівні.

Росія хоче показати українцям, ніби буде якась проблема з паливом, тому, мовляв, терміново їдьте у паніці його скупляйте,

– пояснив Чаленко.

І наголосив, що цього робити не треба. Саме на це й розраховують прихильники Путіна та росіяни.

"Сьогодні на території України паливо є, немає потреб накопичувати великих запасів, зокрема на території України, тому що швидко змінюється ціна", – зазначив політолог.

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