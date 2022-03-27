Рятувальники усю ніч гасили пожежу. Тож через це наразі ситуація із пальним у місті не найкраща. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий в ефірі 24 каналу.

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Ситуація із пальним не є перфектною, але наші АЗС роблять усе можливе,

– наголосив очільник міста.

Він зазначив, що місто функціонує й усі служби працюють. Звісно, є певні складнощі, але, за словами Садового, це очікувано від росіян.

Чи можна заправитись

На запитання журналістки, чи можна зараз у Львові заправитись, до прикладу, А-95 бензином, Садовий відповів, що дуже багато палива знищили. Станом на вчора, 26 березня, система ще працювала, сьогодні – ситуація може змінитися.

Разом з тим, для функціонування державних служб, органів місцевого самоврядування та транспорту – проблем немає. Але для містян якийсь час можуть бути певні тимчасові незручності.

Однак запевнив – ворогу не вдасться дезорганізувати нас. Нам залишається сконцентрувати усі сили на те, щоб наші військові могли якісно воювати, а всі сервіси – працювати.

Зверніть увагу! Напередодні повідомляли, що нафтобаза у Львові, у яку напередодні обстріляли ракетами росіяни, повністю зруйнована.

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