У Повітряних силах не вважають це випадковістю, а промовистою заявою західному ворогу Путіна.
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Львів зазнав ракетного обстрілу
У суботу, 26 березня, ворог запустив 6 ракет з окупованого Севастополя по Львову. Ракети влучили у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.
Зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас Президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова,
– заявило командування Повітряних сил.
Військові просять про техніку
Військові зазначили, що такий вчинок вимагає негайної реакції Заходу. А саме рішення передати Україні:
- сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва;
- літаки F-15, F-16, або ж F-18.
Це дозволить українським захисникам на рівні битися із переважаючими силами противника в небі.
Нагадаємо, що президент Зеленський у своєму останньому зверненні вкотре звернувся до Заходу із проханням про додаткове озброєння та техніку. Він наголосив, що Україна просить лише 1% літаків і танків НАТО, і попросив Альянс не керуватися страхом перед Росією.
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