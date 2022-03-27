В Воздушных силах не считают это случайностью, а красноречивым заявлением западному врагу Путина.

Обратите внимание Ракетные удары по Львову: полиция задержала корректировщика

Львов подвергся ракетным обстрелам

В субботу, 26 марта, враг запустил 6 ракет из оккупированного Севастополя по Львову. Ракеты попали в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.

Понятно, почему именно Львов стал нынче мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина Президенту США, который в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова,

– заявило командование Воздушных сил.

Военные просят о технике

Военные отметили, что подобный поступок требует немедленной реакции Запада. А именно решение передать Украине:

современные зенитные ракетные комплексы западного производства;

самолеты F-15, F-16, или F-18.

Это позволит украинским защитникам на уровне сражаться с превосходящими силами противника в небе.

Напомним, что президент Зеленский в своем последнем обращении в очередной раз обратился к Западу с просьбой о дополнительном вооружении и технике. Он подчеркнул, что Украина просит всего 1% самолетов и танков НАТО и попросил Альянс не руководствоваться страхом перед Россией.

К теме – Зеленский обратился с просьбой к Западу: смотрите видео