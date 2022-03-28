Об этом президент Украины написал в соцсетях. Зеленский рассказал Алиеву об ударах России по мирному населению.
Ранее Минэнерго Азербайджана заявило, что у страны достаточно запасов газа для поставки в Европу
Зеленский поблагодарил Алиева за гуманитарную помощь
Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной,
– отметил Зеленский.
Также президент Украины проинформировал главу Азербайджана о немедленной потребности в гуманитарных коридорах.
Недавно враг целил по нефтебазам
Отметим, что недавно враг целил ракеты по нефтебазам. Речь идет о последних ударах по Львову и Луцку. По мнению эксперта Игоря Чаленко, цель оккупантов – посеять панику и заставить людей в панике скупать горючее.
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