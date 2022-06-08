Україна встановила 9 росіян, які вчиняли звірства на Чернігівщині

Кожен російський окупант, який чинив злочини проти українців, буде відповідати за скоєне, якщо йому вдасться вижити. Україна дізнається про кожного росіянина, хто вбивав цивільних та знущався з мирних людей.

Українські правоохоронці продовжують активну роботу зі встановлення кожного російського окупанта, який вчиняв злочини проти мирних українців. Залишитися у невідомості та уникнути покарання не вдасться жодному з них.

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Ідентифікація ще 9 російських злочинців

Як повідомила Ірина Венедіктова, правоохоронцям вдалося встановити імена 9 російських солдатів, які влаштували "підвал смерті" у Ягідному, що на Чернігівщині.

У березні встановлені російські окупанти вигнали людей на мороз з укриттів та наказали роздягатися. Росіяни шукали патріотичні тату та військову білизну. Також у цей час росіяни мародерили домівки селян.

Окрім того, вони забирали у людей мобільні телефони та перевіряли номери. За знахідку прихованих контактів обіцяли розстріляти кожного 5-го чоловіка.

Потім вони зігнали у тісний підвал сільської школи 300 людей. Наймолодшому полоненому було 1,5 місяця, найстаршому – 93 роки, загалом у підвалі було 77 дітей.

Через задуху, тісняву, відсутність їжі та води, антисанітарію у період з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців. Ще 17 людей окупанти вбили у селі.

Також вони ввели заборону на поховання менш як 5 людей, за її порушення вони відкривали вогонь по мирних людях. Реєстр смертей росіяни вели просто на стіні підвалу.

Правоохоронцям вдалося встановити вже 9 російських окупантів, які порушили усі можливі закони та звичаї війни:

Сиин-оол Суван – командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї, ВЧ 55115.

Айгарим Монгуш – рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ, 55115.

Назити Монгуш – сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї, ВЧ 55115.

Ересу Ооржак – єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї, ВЧ 55115.

Аріан Хертек – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї, ВЧ 55115.

Саян Хомушко – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї, ВЧ 55115.

Іван Ооржак – військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади, ВЧ 55115.

Чаян Чинан – військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади, ВЧ 55115.

Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади, ВЧ 55115.

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