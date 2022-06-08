Країни Балтії стали дуже потужним союзником України у війні з російськими окупантами. Загарбників це неабияк пече, але нічого вдіяти з цим вони не можуть. Ну, окрім чергового абсурду, звісно.

Читайте також Окупанти в Херсоні роздали колаборантам по 10 тисяч фальшивих рублів

"Скасування" незалежності Литви

Російські депутати наввипередки біжать робити різноманітні абсурдні речі, лиш би догодити своєму кремлівському хазяїну. Глибина абсурду значення немає – усі горизонти адекватності Росія давно вже покинула.

Російський депутат Федоров вирішив винести на розгляд Госдуми законопроєкт про "скасування" незалежності Литви. Він цілком серйозно вважає, що скасування постанови "Про визнання незалежності Литовської республіки", прийнятої 6 вересня 1991 року, бодай якось вплине на той факт, що Литва – це незалежна країна з визнаними усім світом кордонами.

Закон про "скасування" незалежності Литви / Фото з росЗМІ

Заяви хворого російського диктатора Володимира Путіна про "відновлення" СРСР після шалених втрат окупантів в Україні виглядали сюрреалістично, але схоже на те, що росіяни вирішили провести повну утилізацію своєї армії. Окупанти сподіваються, що досягнуть успіху у війні проти України та зможуть заходити й на території інших країн, але майбутнє готує для загарбників лише крах, ізоляцію та презирство від усіх цивілізованих людей.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Росіяни дуже бояться їхати вмирати в Україну, тому чинять опір мобілізації. Стало відомо про ще один випадок "самовільного займання" військкомату. Попри те, що окупанти приховують шалені втрати та навіть заборонили публікувати імена всіх "хороших росіян", духу войовничості це їхнім громадянам не додає.

Росіяни намагалися змусити головного рабина Москви Пінхаса Гольдшмідта підтримати війну проти України. Той відповів відмовою та виїхав з Росії. На його місце вже знайшли наступника, але російські рабини вважають, що посада належить Гольдшмідту.

Дивіться відео до теми – у Туреччині Лавров видав чергову абсурдну заяву про Україну