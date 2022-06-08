Страны Балтии стали очень сильным союзником Украины в войне с русскими оккупантами. Захватчиков это очень печет, но ничего поделать с этим они не могут. Ну, кроме очередного абсурда, конечно.

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"Отмена" независимости Литвы

Российские депутаты наперегонки бегут делать разнообразные абсурдные вещи, лишь бы угодить своему кремлевскому хозяину. Глубина абсурда значения не имеет – все горизонты адекватности Россия давно уже покинула.

Российский депутат Федоров решил вынести на рассмотрение Госдумы законопроект о "отмене" независимости Литвы. Он вполне серьезно считает, что отмена постановления "О признании независимости Литовской республики", принятого 6 сентября 1991 года, хоть как-то отразится на том факте, что Литва - это независимая страна с признанными всем миром границами.

Закон об "отмене" независимости Литвы / Фото с росСМИ

Заявления больного российского диктатора Владимира Путина о "восстановлении" СССР после безумных потерь кафиров в Украине выглядели сюрреалистично, но похоже, что россияне решили провести полную утилизацию своей армии. Оккупанты надеются, что добьются успеха в войне против Украины и смогут заходить и на территории других стран, но будущее готовит для захватчиков только крах, изоляцию и презрение от всех цивилизованных людей.

Война России против Украины: коротко о главном

Россияне очень боятся ехать умирать в Украину, поэтому сопротивляются мобилизации . Стало известно еще о одном случае "самовольного возгорания" военкомата. Несмотря на то, что кафиры скрывают безумные потери и даже запретили публиковать имена всех "хороших россиян", дух воинственности это их гражданам не прибавляет.

Россияне пытались заставить главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта поддержать войну против Украины. Тот ответил отказом и уехал из России. На его место уже нашли преемника, но русские раввины считают, что должность принадлежит Гольдшмидту.

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