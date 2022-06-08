Российские кафиры решили, что если их ручная РПЦ поддержала войну против Украины, то пойти на такой шаг можно будет и другим религиозным лидерам. Расчеты россиян снова потерпели фиаско.

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Пинхас Гольдшмидт покинул Россию

Власти российских кафиров решили заставить главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта поддержать так называемую "спецоперацию" в Украине. Тот ответил отказом, потому что становиться на сторону фашистов и оправдывать войну не собирался.

В начале мая Гольдшмидт уехал в Венгрию, где вместе с женой Дарой собирал деньги на помощь беженцам. Затем семья была вынуждена отправиться в Иерусалим, ведь отца раввина госпитализировали. После его отъезда на должность занял Давид Ушуваев, хотя русские раввины снова избрали Гольдшмидта. Он занимал должность более 33 лет.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Украина провела с россиянами очередной обмен телами погибших . Он прошел в формате 50 на 50.

Угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов Черного моря сохраняется. Сейчас там находятся 4 корабля и подлодка , суммарно они оснащены примерно 30 крылатыми ракетами.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том , что сейчас только США оказывают ВСУ большую поддержку, чем его страна. Также он сказал, что "нужно поддерживать диалог с Россией", на что получил жесткий ответ от президента Литвы.

В Мариуполе российские кафиры строят гетто, в котором издеваются над мирными людьми всеми возможными способами. В частности, они придумали "челлендж", как люди должны биться за их "гуманитарную помощь", ведь в городе вообще нет пищи и большие проблемы с питьевой водой. Русские придумали списки и очереди, и люди должны бороться за то, чтобы получить продукты. Многим от тупика приходится потреблять продукты очень плохого качества.

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