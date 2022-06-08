Російські окупанти вирішили, що якщо їхня ручна РПЦ підтримала війну проти України, то піти на такий крок можна буде й інших релігійних лідерів. Розрахунки росіян знову зазнали фіаско.

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Пінхас Гольдшмідт покинув Росію

Влада російських окупантів вирішила змусити головного рабина Москви Пінхаса Гольдшмідта підтримати так звану "спецоперацію" в Україні. Той відповів відмовою, адже ставати на бік фашистів та виправдовувати війну не збирався.

На початку травня Гольдшмідт виїхав до Угорщини, де разом з дружиною Дарою збирав гроші на допомогу біженцям. Потім сім'я була змушена вирушити до Єрусалима, адже батька рабина госпіталізували. Після його від'їзду посаду зайняв Давид Ушуваєв, хоча російські рабини знову обрали Гольдшмідта. Він перебував на посаді більш як 33 роки.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Україна провела з росіянами черговий обмін тілами загиблих. Він відбувся у форматі 50 на 50.

Загроза ракетних обстрілів мирних українських міст з Чорного моря зберігається. Зараз там перебувають 4 кораблі та підводний човен, сумарно вони оснащені приблизно 30 крилатими ракетами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що зараз лише США надають ЗСУ більшу підтримку, аніж його країна. Також він сказав, що "треба підтримувати діалог з Росією", на що отримав жорстку відповідь від президента Литви.

У Маріуполі російські окупанти будують гетто, в якому знущаються з мирних людей усіма можливими способами. Зокрема, вони придумали "челендж", як люди мають битися за їхню "гуманітарну допомогу", адже в місті взагалі немає їжі та великі проблеми з питною водою. Росіяни вигадали списки та черги, і люди мусять боротися за те, щоб отримати продукти. Багатьом від безвиході доводиться споживати продукти дуже поганої якості.

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