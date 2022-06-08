У Мінреінтеграції розповіли, що домовленості вдалося досягнути в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, за особливих обставин Олега Котенка.

Важливо Ми домовлялись про тишу, а не забуття: у Києві й Львові з'явилися банери про оборонців Маріуполя

Відомо, що 37 з 50 наших захисників є героїчними оборонцями "Азовсталі". Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває,

– додали у Мінреінтеграції.