У Росії знову палять військкомати

Вчергове це сталося у Владивостоці вранці 8 червня. Про підпал дерев'яної будівлі місцевого військкомату написали російські ЗМІ.

До теми "Інвалідам сказали, що вони всі придатні": мати окупанта розповідає сину про жахи мобілізації

За їхньою інформацією, 2 хлопців кинули у стіну будинку пляшку із запалювальною сумішшю. Вони знімали свої дії на відео, а коли зайнявся вогонь – втекли у сусідні двори.

Однак, серйозної пожежі не сталося. Вогонь пошкодив лише облицювальні дошки біля входу до будинку, який вважається ще й історичною та архітектурною пам'яткою. Їх вже почали відновлювати.

Військкомат, який підпалили невідомі / Фото з соцмереж

У росмедіа додають, що напередодні у соцмережах поширювали заклики підпалювати військові комісаріати у Примор'ї за "щедру винагороду". Аби отримати її, потрібно було надати докази – відеозапис.

Начальник поліції Примор'я заявив, що бере цей інцидент під власний контроль. Слідчі намагаються встановити особи підпалювачів – їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Попередні підпали російських комісаріатів

Зауважте – Братчук розповів, що кожні 5 хвилин в Україні знищують щонайменше 1 окупанта: дивіться відео