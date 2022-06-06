Українські розвідники перехопили розмову російського окупанта з матір'ю. В росіян вже немає жодного "переможного" настрою, єдина турбота – як повернутися додому живим.

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Росіяни забирають до армії навіть людей з інвалідністю

Російські окупанти, які перебувають в Україні, дуже сподіваються на ротацію й те, що їм вдасться втекти з війни живими, а також уникнути відповідальності за свої злочини. Втім, ризикувати життям та брати до рук зброю виявляють бажання все менше й менше росіян.

Зокрема, мати окупанта повідомила сину, чому перенесли ротацію, яку загарбникам обіцяли ще 23 травня, та якої "підмоги" чекати російським солдатам.

Людей не набрали. Інвалідам сказали 13 числа – вони придатні всі. Поставили, щоб вони всі в розташуванні частини були,

– заявила вона.

Також вона вмотивувала сина, повідомивши про почуту інформацію щодо шалених втрат у російській армії.

"Там від 15-ї бригади від пацанів, що були на дислокації, 20% живих залишилось і повно зниклих безвісти. Загалом – страшно все. Віз 31-ї бригади 100 людей залишилось", – сказала росіянка.

Окрім того, в Росії починають поширюватися чутки про те, що російські офіцери самі здають своїх солдатів та посилають їх на вірну смерть.

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Служба безпеки України виявила групу зрадників, яка готувалася допомагати російським окупантам у разі повторного вторгнення на Північному напрямку. У злочинців при обшуку виявили цілий арсенал російської зброї. До цього угруповання входили троє чоловіків, які були пов'язані з кримінальними колами.

Кораблі російських окупантів вдалося відкинути на 100 кілометрів від українських берегів. Загроза ракетних обстрілів досі зберігається, але ворог почав вражати наземні цілі протикорабельними ракетами, що свідчить про спробу зекономити сучасні боєприпаси.

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