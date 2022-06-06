Украинские разведчики перехватили разговор российского оккупанта с матерью. У россиян уже нет ни одного "победного" настроения, единственная забота – как вернуться домой живым.

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Российские кафиры, находящиеся в Украине, очень надеются на ротацию и то, что им удастся сбежать из войны живыми, а также избежать ответственности за свои преступления. Впрочем, рисковать жизнью и брать в руки оружие желают все меньше и меньше россиян.

В частности, мать оккупанта сообщила сыну, почему перенесли ротацию, которую захватчикам обещали еще 23 мая, и какой "подмоги" ждать российским солдатам.

Людей не набрали. Инвалидам сказали 13 числа – они пригодны все. Поставили, чтобы они все в расположении части были,

– заявила она.

Также она мотивировала сына, сообщив об услышанной информации о безумных потерях в российской армии.

"Там от 15-й бригады от находящихся на дислокации пацанов 20% живых осталось и полно пропавших без вести. В общем – страшно все. Воз 31-й бригады 100 человек осталось", – сказала россиянка.

Кроме того, в России начинают распространяться слухи, что русские офицеры сами сдают своих солдат и посылают их на верную смерть.

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Служба безопасности Украины обнаружила группу предателей, готовившуюся помогать российским оккупантам в случае повторного вторжения на Северном направлении. У преступников при обыске был обнаружен целый арсенал российского оружия. В эту группировку входили трое мужчин, которые были связаны с криминальными кругами.

Корабли российских кафиров удалось отбросить на 100 километров от украинских берегов. Угроза ракетных обстрелов по-прежнему сохраняется, но враг начал поражать наземные цели противокорабельными ракетами, что свидетельствует о попытке сэкономить современные боеприпасы.

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