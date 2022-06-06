У злоумышленников обнаружили арсенал российского оружия

В состав преступной ячейки, которую нейтрализовала СБУ, входило трое представителей криминальных кругов. Сообщается, что российские спецслужбы вовлекли их в подрывную деятельность.

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У преступников было обнаружено оружие и оборудование российского спецназа. Среди изъятого все вооружение производства России. В частности:

  • снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез"
  • реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха";
  • автоматы бесшумной стрельбы "Вал".


На Черниговщине разоблачили преступную группировку / Фото СБУ


У преступника обнаружили оружие и оборудование российского спецназа / Фото СБУ

Представители группировки хранили оружие на территории собственных домовладений и в гаражах близ Чернигова. В СБУ отметили, что во время обысков у злоумышленников также было обнаружено:

  • снайперскую винтовку Драгунова с глушителем;
  • боевые осколочные гранаты;
  • патроны к стрелковому оружию;
  • оптические прицелы и приборы ночного видения.


СБУ провела обыски и обнаружила оружие / Фото СБУ


Боеприпасы преступников / Фото СБУ

Всех участников преступной ячейки задержали и решают вопросы избрания меры пресечения.

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