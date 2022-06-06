У злоумышленников обнаружили арсенал российского оружия

В состав преступной ячейки, которую нейтрализовала СБУ, входило трое представителей криминальных кругов. Сообщается, что российские спецслужбы вовлекли их в подрывную деятельность.

Россия вновь стягивает войска на границу с Черниговщиной и Сумщиной, - СМИ

У преступников было обнаружено оружие и оборудование российского спецназа. Среди изъятого все вооружение производства России. В частности:

снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез"

реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха";

автоматы бесшумной стрельбы "Вал".



На Черниговщине разоблачили преступную группировку / Фото СБУ



У преступника обнаружили оружие и оборудование российского спецназа / Фото СБУ

Представители группировки хранили оружие на территории собственных домовладений и в гаражах близ Чернигова. В СБУ отметили, что во время обысков у злоумышленников также было обнаружено:

снайперскую винтовку Драгунова с глушителем;

боевые осколочные гранаты;

патроны к стрелковому оружию;

оптические прицелы и приборы ночного видения.



СБУ провела обыски и обнаружила оружие / Фото СБУ



Боеприпасы преступников / Фото СБУ

Всех участников преступной ячейки задержали и решают вопросы избрания меры пресечения.

Российские провокации на Севере

После того, как Вооруженные Силы Украины выбили кафиров с Севера, войска агрессора не прекращают провокации в Черниговской и Сумской областях.

2 июня всего за несколько часов зафиксировали более 20 "прилетов" в одно село . Для обстрела враг использовал миномет калибра 120 мм.

3 июня сообщалось, что российские военные произвели массированный обстрел пограничных территорий Украины на границе между Черниговской и Сумской областями. Враг обстреливал Украину реактивными системами залпового огня и минометами калибра 120 мм. В общей сложности с территории России прилетело не менее сотни вражеских ракет и мин.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявлял, что в Украине не фиксируют наличие в России группировки , которая повторно могла бы совершить вторжение в направлении Черниговщины или Сумщины.

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