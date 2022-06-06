У зловмисників знайшли арсенал російської зброї

До складу злочинного осередку, який нейтралізувала СБУ, входило троє представників кримінальних кіл. Повідомляється, що російські спецслужби залучили їх до підривної діяльності.

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У злочинців виявили зброю та обладнання російського спецназу. Серед вилученого все озброєння виробництва Росії. Зокрема:

снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз"%

реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха";

автомати безшумної стрільби "Вал".



На Чернігівщині викрили злочинне угруповання / Фото СБУ



У злочинці виявили зброю та обладнання російського спецназу / Фото СБУ

Представники угруповання зберігали зброю на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова. У СБУ зазначили, що під час обшуків у зловмисників також виявили:

снайперську гвинтівку Драгунова з глушником;

бойові осколкові гранати;

набої до стрілецької зброї;

оптичні приціли та прилади нічного бачення.



СБУ провела обшуки та виявила зброю / Фото СБУ



Боєприпаси злочинців / Фото СБУ

Усіх учасників злочинного осередку затримали та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Російські провокації на Півночі

Після того, як Збройні Сили України вибили окупантів з Півночі, війська агресора не припиняють провокації у Чернігівській та Сумській областях.

2 червня лишень за декілька годин зафіксували понад 20 "прильотів" в одне село. Для обстрілу ворог використав міномет калібру 120 мм.

3 червня повідомлялося, що російські військові здійснили масований обстріл прикордонних територій України на межі між Чернігівською та Сумською областями. Ворог обстрілював Україну реактивними системами залпового вогню та мінометами калібру 120 мм. Загалом з території Росії прилетіло не менш ніж сотня ворожих ракет та мін.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявляв, що в Україні не фіксують наявність у Росії угруповання, яке повторно могло б здійснити вторгнення на напрямку Чернігівщини або Сумщини.

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