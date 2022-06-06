Старий танк – це теж зброя

А ще взагалі зробили вигляд, що не розуміють, що танк – це танк. Що це готова укріплена вогнева точка. Ще й мобільна. Що там гармата та можливість стріляти по наших укріпленнях.

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Так, ми його спалимо. Вибору в нас нема. Але кожен танк – це потужна одиниця зброї. Досить шапкозакидання.



Будь-який танк ворога – це готова укрпілена вогнева точка / Фото "Мілітарний"

Що одне, що інше, що навіть Т-90, спалений 127 бригадою під Харковом, – це танки. Так, по факту – це майбутні скотомогильники. Але поки що це – зброя. Яку досі треба знищити.

Давайте будем гигикати, коли то будуть мангали та барбекюшниці. А не до того. Бо палити їх не так просто, як здається в соцмережах.

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