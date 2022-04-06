Україна вже має поіменний список російських військових, причетних до звірств на Київщині

Україна зробить усе можливе, аби притягнути до відповідальності росіян, які катували та вбивали людей на Київщині. МВС уже має поіменний список цих нелюдів.

Про це 6 квітня у фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він наголосив, що воєнні злочини Росії на Київщині засудили офіційні представники вже 45 країн.

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Російських військових покарають

Посадовець підкреслив, що українське МВС відкрите до співпраці з міжнародними представниками для розслідування воєнних злочинів росіян. "Ми разом із Нацполіцією, прокуратурою та СБУ фіксуємо ці злочини. І разом з потерпілими та свідками збираємо доказову базу", – зазначив він.

Воєнні злочини не мають строку давності. За них буде невідворотне покарання. Світова історія це підтверджує,

– наголосив очільник відомства.

Злочинці вже відомі поіменно

Монастирський зауважив, що під час звільнення одного населених пунктів колишнього Бородянського району нацгвардійці виявили штаб ворожої БТГр. Окупанти необачно залишили там документи – книгу штатно-посадового обліку, поіменний список особового складу, бойовий та чисельний розрахунок, а також таблицю позивних.

Білоруси поділилися інформацією

Крім цього, є й цінна інформація від білорусів, які допомагають Україні. Їм вдалося зафіксувати на відео окупантів-мародерів у місті Мозир. Росіяни прийшли до одного з поштових відділень міста, щоб відправити додому награбоване в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

"Також білоруські патріоти оприлюднили номери мобільних телефонів, імена й прізвища ненаситних рашистських мародерів, вага посилок яких сягала від 50 до 450 кілограмів", – підкреслив Монастирський.

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