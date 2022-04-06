Постанову зареєстрували під номером 7250. Про це повідомили 6 квітня.

До теми Я шокована, – генсек Ради Європи закликала до термінового розслідування звірства росіян у Бучі

Що передбачає постанова

  • Правоохоронні органи мають вжити вичерпні заходи для забезпечення розслідування злочину геноциду і притягнення винних до відповідальності;
  • іноземні держави слід закликати сприяти розслідуванню злочинів Росії на території України;
  • уряд має вжити заходів з ушанування пам'яті жертв геноциду;
  • потерпілим та родинам загиблих мають надати допомогу.

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