Постановление было зарегистрировано под номером 7250. Об этом сообщили 6 апреля.
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Что предполагает постановление
- Правоохранительные органы должны принять исчерпывающие меры по обеспечению расследования преступления геноцида и привлечения виновных к ответственности;
- иностранные государства следует призывать содействовать расследованию преступлений России на территории Украины;
- правительство должно принять меры по увековечению памяти жертв геноцида;
- пострадавшим и семьям погибших должны оказать помощь.
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