Політикиня заявила, що такі речі не можна прощати, тому винних обов'язково мають покарати. Також вона висловила свої співчуття нашому народові.

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Рада Європи готова підтримувати Україну

Я посадовиця закликала провести повне та незалежне розслідування. Адже лише це допоможе зібрати всі докази жахливих злочинів.

Я вражена жахливими картинами звірств з українського міста Буча та інших містах під Києвом після виведення російських військ. Винні мають бути притягнуті до відповідальності,

– сказала Пейчинович-Бурич.

У кінці промови вона висловила солідарність із Українським народом, який зіткнувся з великими стражданнями. Також запевнила, що Рада Європи й надалі буде готовою підтримати нашу державу у ці темні часи.

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