Про це глава держави повідомив під час свого відеозвернення ввечері 5 квітня, пише 24 канал.

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Готуємося приймати вже найближчим часом у Києві з візитами Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову європейської дипломатії Жозепа Борреля,

– сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що колективна робота у столиці – це те, що буде позитивно оцінене багатьма народами світу й не тільки в Європі.

"Адже зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті", – додав український лідер.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео