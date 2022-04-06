За словами Кулеби, на цьому засіданні країни-члени НАТО будуть обговорювати про те, як їм діяти далі у ситуації з Росією. І допомога Україні буде одним із центральних під час цієї зустрічі.

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"За новою зброєю поїду. Президент України постійно проводить переговори з лідерами країн-членів НАТО щодо зміцнення обороноздатності нашої держави. І для мене, як міністра закордонних справ, зустріч міністрів Альянсу, а також країн-партнерів НАТО – це нагода переговорити з усіма на місці очі в очі для вирішення цих питань", – розповів Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ наголосив, що "в України зараз немає важливіших задач на міжнародній арені, ніж отримання усієї необхідної зброї, застосування найжорсткіших санкцій щодо Росії і організація гуманітарної та економічної допомоги нашій державі".

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