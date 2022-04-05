Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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За його словами, Володимир Путін досі вірить, що рано чи пізно він "проковтне" Україну й вийде на прямий контакт з НАТО. Своєю чергою Альянс, як вірить Путін, здригнеться і капітулює перед ядерною загрозою.

В них є надія, що Захід здригнеться і відступить,

– наголосив Піонтковський.

Він додав, що використання ядерної зброї нічого Росії не дало б. Вони б просто знищили ще одне місто і світ обурився ще сильніше.

Піонтковський про те, чому Путін підвищує ставки: дивіться відео