Ukraїner досліджує українську Австралію: цікава історія Ольги Олейнікової

Медіа Ukraїner представило нову історію із циклу "Країна ззовні". Цього разу експедиція досліджувала українську Австралію.

Героїнею Ukraїner стала українка Ольга Олейнікова, яка вже майже 10 років живе і працює в Австралії. Соціологиня приїхала до Австралії у 2012 році навчатися на аспірантурі Сіднейського університету (The University of Sydney) та вивчати українську міграцію.

За її словами, найменше інформації було про тих, хто виїздив до Австралії з початку пострадянського періоду, тож вона зосередилася саме на цій хвилі.

Дослідниця зібрала 56 історій українських мігрантів із 1991 року до 2016 року і написала книжку Life Strategies of Migrants from Crisis Regimes: Achiever or Survivor? ("Життєві стратегії мігрантів із кризових режимів: досягання чи виживання?").

Моя книжка – перша, де описано, хто ж такі ці люди, які зараз приїжджають з незалежної України: чим вони займаються, чим живуть, як бачать майбутнє, які в них ідентичності,

– розповіла авторка.

В Австралії дівчина відкрила дослідницько-аналітичний центр "Українська демократична ініціатива" і заснувала стартап Persollo.

Вона викладає у Сіднейському університеті й організовує стипендіальні програми для студентів з України. Олейнікова переконана, що змінювати рідну країну на краще можна з будь-якої точки планети.



Майже 10 років Олейнікова живе і працює в Австралії / Фото Володимира Чепелля

"Ми створили гостьові стипендії в UDI, щоб люди приїхали в Австралію, отримали свій досвід, поїхали назад додому і щось змінювали вдома", – зазначила Олейнікова.

Як директорка UDI вона входить до експертної комісії Національного фонду досліджень України – так допомагає визначати найкращі дослідницькі проєкти, що будуть реалізовані за державної підтримки.

Також викладає у Сіднейському технологічному університеті. У своїй роботі вона завжди ілюструє все прикладами з України, адже завдяки батькам завжди знає, що відбувається на Батьківщині.



Україна не асоціюється з бідністю, – Олейнікова / Фото Володимира Чепелля

В Австралії зросла впізнаваність України

Після Революції Гідності впізнаваність України в Австралії зросла. Хоча до українців завжди було гарне ставлення через їхній професіоналізм і працьовитість.

Ті, хто знайомий тут з українцями, кажуть, що переважно це досвідчені люди, це фахівці. Тобто Україна не асоціюється з некваліфікованими людьми чи бідністю,

– зауважила Олейнікова.

Разом із проєктами, спрямованими на розвиток демократії в Україні та реалізацію нових досліджень, вона розвиває Persollo, стартап, що вже став повноцінним бізнесом. Це продукт, що допомагає купувати в один клік. Серед клієнтів:

New Balance;

Sunglass Hut;

OMD.

Команда Persollo складається переважно з українців. В Австралії дівчина вбачає для себе більше ресурсів допомагати Україні, а створюючи робочі місця, робить свій внесок у розвиток українських фахівців.

