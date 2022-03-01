Україні допомагає і Тайвань: до нас полетіли 27 тонн медичних засобів
Джерело:Reuters
Тайвань відправив в Україну 27 тонн медичних засобів. Про це заявила у вівторок, 1 березня, місцева влада.
Також Тайвань приєднався до західних союзників щодо введення санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. І – висловив симпатію до українського народу.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Тайвань вирішив допомогти Україні медикаментами
Влада Тайваню повідомила 1 березня, що відправила в Україну 27 тонн медичних засобів.
- Вони вилетіли у переддень ввечері до німецького Франкфурта.
- А звідти поїдуть до нас певними "маршрутами та каналами".
Якими саме – не кажуть, адже у нас війна, і підла Росія може захотіти знищити потрібний вантаж.
Зауважимо, Тайвань – це частково визнана країна (19 членами ООН). Для України офіційно Тайвань є частиною Китаю. Китаю, який, власне, про наміри допомагати Україні наразі не заявляв.
До слова, 24 лютого Тайвань заявляв, що зафіксував 9 китайських літаків у зоні своєї протиповітряної оборони. Це трапилось за декілька годин після того, як Росія напала на Україну, тож багато людей налякалися загрози третьої світової війни. Та наразі у тому регіоні порівняно тихо.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!