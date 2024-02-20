Україна створила дистанційну платформу для евакуації поранених з поля бою: як вона працює

Українці розробили транспортер на дистанційному керуванні, який дозволяє евакуювати пораненого бійця з поля бою. Оператор може керувати транспортером за 700 метрів від місця евакуації, тобто в безпеці.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що дистанційно керовану платформу для евакуації військових FoxTac розробили учасники кластера Brave1. Вона вже успішно пройшла попередні випробування, пише 24 Канал.

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Що відомо про платформу для дистанційної евакуації поранених

Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування – до 700 метрів, запас ходу – до 10 кілометрів,

– заявив Федоров.

За його словами, оператор може коректно керувати роботом за 700 метрів від пораненого. Тобто це дає можливість зберегти життя оператора, та врятувати пораненого бійця.

Глава Мінцифри пояснив, що наразі триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac військовим.

Міноборони тестує тканини для антитепловізійної накидки

Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ розробляє антитепловізійне пончо (накидку). Наразі тестують п'ять зразків різних тканин.

Очікується, що вона поглинатиме інфрачервоне випромінювання. У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення,

– розповіли в Міноборони.

Заступник міністра оборони Віталій Половенко заявив, що специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність.

"Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", – пояснив заступник Рустема Умєрова.

Він додав, що матеріали для тканини мають бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища (стійкі до опадів, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості).

З початку 2024 року в управлінні вже затвердили 6 удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки.

Очільник Сухопутних військ заявив, що війна переходить в іншу фазу