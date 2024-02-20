Наші аеророзвідники із Національної гвардії за тиждень знищили 30 російських танків. Українські "пташки" літають прицільно.

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Втрати ворога за тиждень

Крім цього, росіяни продовжують втрачати техніку. Зокрема, за тиждень вони втратили:

54 артилерійські системи;

54 ворожі автівки;

37 БТР та БМП;

8 складів боєкомплекту;

5 засобів РЕБ;

1 РСЗВ.

Також нацгвардійці здійснюють рейди в тил ворога та нищать окупантів у ближньому бою,

– мовиться в повідомленні.

Унікальні кадри такої операції потрапили на відео. На записі видно, що наші захисники вправно нищать ворога у найнеочікуваніші моменти. Українські військові не дають окупантам розслабитись та показують, що їм не раді на українській землі.

Наші захисники нищать росіян: дивіться відео

Втрати ворога на 20 лютого

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1230 російських загарбників. Окрім того, наші військові знищили десятки одиниць ворожої техніки. Станом на ранок 20 лютого Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України 404 950 солдатів.

Актуальні втрати ворога