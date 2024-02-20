Наши аэроразведчики из Национальной гвардии за неделю уничтожили 30 российских танков. Украинские "птички" летают прицельно.

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Потери врага за неделю

Кроме этого, россияне продолжают терять технику. В частности, за неделю они потеряли:

54 артиллерийские системы;

54 вражеских автомобиля;

37 БТР и БМП;

8 складов боекомплекта;

5 средств РЭБ;

1 РСЗО.

Также нацгвардейцы осуществляют рейды в тыл врага и уничтожают оккупантов в ближнем бою,

– говорится в сообщении.

Уникальные кадры такой операции попали на видео. На записи видно, что наши защитники умело уничтожают врага в самые неожиданные моменты. Украинские военные не дают оккупантам расслабиться и показывают, что им не рады на украинской земле.

Наши защитники уничтожают россиян: смотрите видео

Потери врага на 20 февраля

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских захватчиков. Кроме того, наши военные уничтожили десятки единиц вражеской техники. По состоянию на утро 20 февраля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 404 950 солдат.

Актуальные потери врага