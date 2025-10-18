Володимир Зеленський погодився зі словами Трампа, що Україні та Росії варто зупинитися "там, де вони є". Після цього можна одразу починати говорити про кроки до реального миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після візиту у Білий дім.

Що сказав Зеленський про слова Трампа щодо миру?

Володимир Зеленський зауважив, що він погоджується зі словами Дональда Трампа про те, що і Україні, і Росія мають зупинитися на нинішній лінії фронту, там, де обидві країни зараз перебувають.

Президент Трамп має рацію. Це важливо, щоб ми зупинилися там, де ми перебуваємо (на лінії фронту – 24 Канал), і потім говорити,

– сказав президент України.

Водночас український лідер зауважив, що наразі все залежить від дій та рішень російського диктатора Володимира Путіна. Адже Україна не починала війну та завжди готова до миру.

Що писав Трамп раніше про потребу зупинитися на фронті?

Дональд Трамп одразу після того, як покинув Білий дім, висловився щодо зустрічі із Володимиром Зеленським у дописі у соцмережі Truth Social. За словами президента США, переговори із його українським колегою були "дуже цікавими та сердечними".



Дональд Трамп закликав Україну та Росію зупинитися на нинішній лінії фронту / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Х

Водночас Трамп заявив, що, як і у випадку з Путіним, він сказав Зеленському, що "настав час припинити вбивства й укласти угоду".

"Досить кровопролиття, досить визначати кордони війною та відвагою. Вони повинні зупинитися там, де перебувають зараз. Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить! Більше ніяких пострілів, ніякої смерті, ніяких величезних і непіднімних витрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня – досить, повертайтеся до своїх родин у мирі" – написав Трамп.