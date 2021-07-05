В Україні стало менше тих, хто працює неофіційно: куди поділися ці люди

В Україні стало менше людей, що працюють неофіційно. Уряд міг би звітувати про успішну детінізацію праці, адже за I квартал 2021 року неофіційно працюючих було 2,97 мільйона, а роком раніше – 3,44 мільйона. Зменшення на цілих 478 тисяч осіб або на 14%.

Але питання в тому, що ці 478 тисяч українців не поповнили лави офіційно працюючих! Бо штатних працівників за той самий період в Україні також стало менше на 301 тисячу (було 7,45 млн, стало 7,15 мільйона).

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Куди ж ділися ці люди?

На 404 тисяч стало більше осіб працездатного віку, які не входять до складу робочої сили:

Люди шукають роботу, але не готові приступити до неї (через непрацездатність; через навчання і т.д.);

бажають працювати, але не шукають роботу (зневірились у пошуках роботи);

ті, що не бажають працювати (пенсіонери; студенти; особи, які виконують домашні сімейні обов'язки).

Дані з фейсбуку Тетяни Острікової

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Решта – близько 300 тисяч – просто пропали з радарів Держстату, можливо емігрували, можливо, перейшли до непрацездатного населення, померли. За цими цифрами, протягом одного лише року в Україні стало на 763 тисяч менше економічно активних громадян.

Штатних працівників у травні цього року стало менше на 186 тисяч відносно вже кризового травня 2020 року, і на 12 тисяч менше відносно березня 2021 року.

Тобто у II кварталі ситуація не краща, ніж у I.