"Новації" законопроєкту 5600 було ухвалено ВР в 1 читанні, і це поки що єдина позитивна новина. Дякуємо, що хоч не проголосували в цілому, як закон.

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Тепер бізнес-спільноті потрібно відволікати свій ресурс, час, увагу від бізнес-процесів у власному підприємстві, забути про сімейний відпочинок, а займатися боротьбою проти чергових "фіскальних фантазій" влади.

Найгірше те, що в цьому разі такі фантазії влади в буквальному сенсі стосуються кожного:

і великого бізнесу , якому в наказовому порядку треба стати прибутковим та "забути" про накопичені під час пандемії збитки;

, якому в наказовому порядку треба стати прибутковим та "забути" про накопичені під час пандемії збитки; і середнього бізнесу – фермери, будівельники, на яких зростає податкове навантаження, розширюються права податківців;

– фермери, будівельники, на яких зростає податкове навантаження, розширюються права податківців; і малому бізнесу – крафтові пивовари, селяни-одноосібники, що вирощують та продають на ринках свою власну продукцію;

– крафтові пивовари, селяни-одноосібники, що вирощують та продають на ринках свою власну продукцію; і громадянам – йдеться про оподаткування придбання та продажу житла, а також істотного розширення переліку машин, з яких щорічно треба протягом 5 років сплачувати 25 тисяч гривень транспортного податку.

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Відбудеться підвищення ставки акцизів та рент, зокрема на:

Алкоголь.

Тютюнові вироби.

Навіть на мобільний зв'язок та мобільний інтернет.

Це податки на споживання, тож сигарети, пиво, алкогольні напої, мобільний зв'язок неминуче здорожчають.

Запроваджується ПДВ на операції продажу житла, крім доступного та того, що будується із залученням державних коштів, що теж неминуче означає здорожчання житла, тобто привіт покупцям житла, яким і так важко в наш час назбирати кошти та придбати омріяну квартиру.

Окрім цього, якщо ви маєте:

земельну ділянку 0,5 га і продаєте врожай на ринку – сплачуйте податки;

сільськогосподарську землю понад 0,5 га – сплачуйте так зване мінімальне податкове зобов’язання – розрахункову за принципом "підлога-палець-стеля" суму податку незалежно від того, чи є врожай, чи є самі збитки. Для селян, що не здають свій пай в оренду, податок на землю, який вони зараз сплачують, може істотно зрости, подекуди у 17 разів. А от у разі передачі таких земельних ділянок в оренду (суборенду), їх розмір враховується при визначенні загального мінімального зобов’язання орендарів.

Принцип простий – не хочеш платити збільшений розрахунковий податок – здавай ділянку в оренду агрохолдингам. У них сума сплачених інших податків перекриє так зване мінімальна податкова зобов'язання.

Але найгірше, і, на мій погляд, найбільш "драконівське" в цьому законопроєкті – це необґрунтоване розширення повноважень недореформованих податківців! Не терплю маніпуляцій, тож наведу цитату з тексту 5600:

Право податкової застави виникає:

Право податкової застави виникає з дня подання скарги до контролюючого органу вищого рівня та/або звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу про нарахування суми грошового зобов'язання.

Тобто до вас прийшла податкова перевірка, зрозуміло, що виявила порушення, (а куди ж без них, якщо в бюджеті "діра", а в податкової – план), написала акт перевірки, з яким ви не погоджуєтесь і оскаржуєте в суді, таких справ мільйони! Але… як тільки ви подаєте позов до адміністративного суду щодо оскарження донарахувань податкової... все майно потрапляє у податкову заставу. Що означає неможливість роботи, зупинку діяльності та інші негативні наслідки.

Виникає питання, для кого взагалі цей закон?

Законопроєкт був розрахований на політику деолігархізації, а в реальності вийшло, що закон ускладнить життя простим українцям, звичайним підприємствам, яким і так важко в сучасних ковідних реаліях.

То ж не дивно, що економічна спільнота нашої держави виступає проти цього закону та пропонує сформувати альтернативу, яка буде справді раціональною для економіки та справедливою для людей.